烏克蘭敖德薩地區軍事發言人布拉丘克(Serhiy Bratchuk)表示，M142「海馬斯」（HIMARS）精準火箭擊中了俄羅斯部隊在刻松(Kherson)附近的一個移動指揮所，多達 12 名俄羅斯高級軍官當場被打死，還包括1名少將。

防衛郵報(The Defense Post)G報導，前幾天，烏克蘭南方軍區利用海馬斯火箭，對刻松的幾處俄國軍事基地發動打擊，後續戰報還在更新；其中一枚火箭打中塔夫里斯克(Tavriis’k,位在刻松以西30公里)的俄軍指揮所，俄軍第22軍團的參謀長納斯布林少將(Artem Nasbulin)當場陣亡。

消息補充說，如果得到證實，納斯布林就是自戰爭開始以來，被烏克蘭擊殺的第 12 名俄羅斯將軍。

烏克蘭是在星期一晚間，對刻松州的刻松市、新卡霍夫卡(Nova Kakhovka)等多處地點發動精準火箭彈的襲擊，其中在新卡霍夫卡的成果是摧毀了俄軍的彈藥倉庫，造成持續的大爆炸。

UPDATE: It has been confirmed that ANOTHER Russian General has been killed in Ukraine.

Chief of Staff for the 22nd Army Corps, Major General Artem Nasbulin was killed in a US-donated HIMARS missile strike on an ammo depot in Novaya Kakhovka near occupied Kherson. pic.twitter.com/UFSXGRaMOd — Tim McMillan (@LtTimMcMillan) July 12, 2022

《每日電訊報》(The Telegraph)稱，那是2星期以來，俄羅斯軍事基地最嚴重的損失。俄軍對此的說法是，擊中的目標是一座化肥廠，造成7人死亡。並且說當地並不是軍事基地，而是商店、藥房、加油站以及教堂。

英國媒體報導稱，由於西方提供給烏克蘭的高精度、較長射程的火砲、火箭武器已陸續抵達，從6月底開始，烏克蘭加強了對俄羅斯後勤基地和指揮所的打擊，以海馬斯為例，其射程可達100公里，使得烏克蘭可以非常精確地打擊位於鐵路線附近的彈藥庫。

俄羅斯則無法防禦，他們的防空系統一直攔截不到海馬斯的精準火箭彈。然而軍事分析師稱，俄國仍然有制定對策的空間，“包括分散指揮所、彈藥庫，以及更好的偽裝，或是設置假目標等手段，可以以使烏克蘭人浪費火箭彈，並減少自己的損失。