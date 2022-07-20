美國國家安全會議（National Security Council）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）19日警告，俄羅斯正準備併吞在烏克蘭佔領的領土。

美國白宮昨（19）日警告，俄羅斯正在為併吞部分烏克蘭領土做準備，預測莫斯科將依循兼併克里米亞半島的模式，在佔領區舉辦假公投、安插非法官員等，併吞的最快時間點可能落在今年9月。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，美國國家安全會議（National Security Council）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨日引述情資警告，俄羅斯正制訂計畫吞併更多烏克蘭領土，預計將重演2014年吞下克里米亞半島的劇本，相關手法包括舉辦「假」公投、安插不合法的代理人、將俄羅斯盧布設為官方貨幣，並且強迫烏克蘭人申請俄羅斯公民身份。

柯比說：「俄羅斯正開始展開一個與我們2014年所見非常相近、你可以稱之為兼併劇本的版本。」

俄羅斯2014年如何併吞克里米亞半島？

他說克里姆林宮尚未公布舉行公投的時程，不過俄羅斯在佔領地的代理人們已經宣稱公投將在今年稍後舉行，可能會與9月登場的俄羅斯地方選舉一道舉行，目前可能遭到併吞的地區包括南部的刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及烏東的頓內茨克州（Donetsk）及盧甘斯克州（Luhansk）。

柯比警告，將會對俄羅斯進一步併吞烏克蘭領土的企圖祭出新一波制裁，白宮本周稍後也將宣布對烏克蘭提供額外安全協助。

CNN指出，白宮此時揭露俄羅斯的併吞計畫，是為了搶在莫斯科公布前先發制人，柯比說：「所以全世界會知道，任何吞併的說法都是有預謀的、非法的、不合法的。」