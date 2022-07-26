北市一名7旬彭姓老婦人，日前到銀行欲匯款44萬多元，行員察覺有異立即通報警方，內湖分局港墘派出所員警蔡坤祐、卓盈到場勸阻，才成功保住老婦的老本。

彭姓老婦表示，她使用交友軟體加入號稱「免費投資群組」，認識一名自稱是投資顧問老師的網友，對方在聊天中介紹她投資虛擬貨幣，並要她匯款44萬7000元到指定帳戶，但新光銀行行員察覺有異，認為她可能是遇到詐騙。

員警耐心向彭姓老婦解釋假投資、真詐騙的手法後，彭婦才驚覺險遭到詐騙，頻頻感謝行員與警方的熱心幫忙，才成功保住自己的老本。