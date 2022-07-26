俄羅斯在周一宣布進一步削減對歐洲的天然氣供應，想要藉此打擊支援烏克蘭的西方國家。另外黑海穀物恢復出口，俄羅斯經濟壓力也可能獲得緩解。

烏克蘭天然氣營運商則在周二指責，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)在沒有事先通知之下，就明顯降低供應，認為營運商有義務事先及早相互通報。

俄羅斯天然氣工業在周一指出，北溪一號從周三起，輸送天然氣流量將降低的每日3300萬立方米。此約為正常流量的40%，較目前恢復供氣後的50%流量更低。

俄方表示，天然氣供應的中斷是維修問題以及西方制裁的結果。歐盟則指責俄羅斯在進行能源勒索。德國說，這次的降低流量並看不到技術上的原因。

在穀物輸出方面，俄方在周六轟炸黑海奧德薩(Odesa)港口，外界擔心俄方會撕毀穀物輸出協定。俄方表示，此僅針對該市的軍事設施。白宮方面說，將觀察俄方是否履行承諾。

聯合國指出，儘管俄方在周末空襲了黑海的港口，但在上周五的協定下，首艘從烏克蘭出發的穀物運輸船預計將在數日內啟航。

目前俄羅斯黑海艦隊一直封鎖烏克蘭穀物出口，而烏克蘭方面也在港口佈下水雷。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)目前正訪問非洲國家，他表示，穀物出口不會受到阻礙，而上周五的協定，也沒有規定俄方不可以攻擊軍事設施。