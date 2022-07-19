俄羅斯總統蒲亭、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及土耳其總統艾爾段今天將於伊朗首都德黑蘭商議敘利亞和平進程。蒲亭及艾爾段另將討論烏克蘭穀物出口。

俄羅斯、土耳其及伊朗都涉入敘利亞衝突，俄國及伊朗挺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，土耳其則支持反對勢力。3國近年來不斷商談敘利亞問題，以配合所謂的「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process），盼能為敘利亞多年的衝突劃下句點。

3方峰會召開前，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已揚言要對敘利亞北部庫德族發動新一波攻勢。伊朗則警告，土耳其在敘利亞任何的軍事行動，將可能破壞區域穩定。3國屆時如何就敘利亞問題達成共識，將是看點之一。

此外，3方峰會是蒲亭（Vladimir Putin）、艾爾段於俄羅斯2月入侵烏克蘭後首度會晤。克里姆林宮（Kremlin）首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天指出，蒲亭將與艾爾段商討輸出烏克蘭穀物的議題。

這幾個月來，艾爾段積極扮演調人斡旋，盼能與蒲亭會晤，協助緩解自開戰以來日益加劇的全球緊張局勢。

俄羅斯問題專家索尼科夫（Vladimir Sotnikov）昨天向法新社指出，「峰會時機並非巧合」。土耳其希望在敘利亞進行「特殊行動」，一如俄國在烏克蘭展開「特別行動」。

自2016年以來，土耳其連續在敘利亞發動攻勢，鎖定庫德族民兵、伊斯蘭國（IS）聖戰士及效忠阿塞德的部隊。艾爾段日前表示，計劃對敘利亞的庫德族民兵發動軍事攻勢。

土耳其視這些民兵為「恐怖分子」。這批「恐怖分子」也包括美國支持的庫德族人民保衛軍（People's Protection Units，YPG）。YPG在打擊伊斯蘭國的國際聯盟中占有舉足輕重的地位。

土耳其憂心，如果土敘邊境的庫德族勢力強大，將助長民兵團體庫德工人黨（PKK）。庫德工人黨被土耳其及其西方盟友視為恐怖組織，幾十年來持續與土耳其對抗，導致成千上萬人喪生。

艾爾段放話發動新一波攻勢後，敘利亞政府一再予以譴責，並表示艾爾段試圖在敘國境內建立所謂「安全區」，是為了要破壞敘利亞的統一。

卡內基研究所（Carnegie Institute）歐洲分所客座學者、前土耳其外交官歐爾根（Sinan Ulgen）指出，土耳其盼在開展行動前，獲得俄國及伊朗「點頭」。他說：「這尤其重要，因為這兩個潛在目標區域都受俄控制，而土耳其希望能夠使用區域空域…以盡量降低風險。」

不過，俄羅斯已表明希望土耳其「不要」對敘利亞發動攻勢。伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）這幾週走訪敘利亞首都大馬士革及土耳其時，也敦促土耳其謹慎行事。阿布杜拉希安本月初更警告，土耳其在敘境的軍事行動，將會破壞區域穩定。

敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）總司令阿布迪（Mazloum Abdi）也促俄國及伊朗遏止土耳其。「我們希望（攻擊）不會發生，庫德族人…不會在大國談判時被當成棄子」。

伊朗政治分析家柴達巴迪（Ahmad Zeidabadi）表示，俄烏戰爭後，俄羅斯、伊朗及土耳其之間已浮現「新的分歧」，未來充滿不確定性，這意味著3位領導人將試圖協調對敘利亞的看法，以避免進一步推升緊張。（編輯：馮昭）1110719