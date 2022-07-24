法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天告訴伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），「仍有可能」恢復具里程碑意義的2015年核子協議，但必須「儘快」進行。

法新社報導，根據法國總統府聲明，針對維也納談判工作喊卡、進度停滯不前，馬克宏「表達失望之意」，並強調伊朗有必要回歸遵守這項協議、落實各項核子承諾。

馬克宏與萊希通話之際，伊朗與包括美國等世界強權在維也納的談判已自3月停擺至今。

2015年核協議目的在防止伊朗發展核彈，當時列強同意以解除重挫伊朗經濟的制裁措施當作交換條件。

但美國前總統川普於2018年片面退出伊朗核協議，並且恢復對伊朗嚴厲制裁，促使伊朗打破這項協議中的許多承諾。

伊朗總統府表示，總統萊希今天與馬克宏通話2小時期間，「譴責美國和歐洲各國不具建設性的立場和行動」。

上一週，伊朗官員表示，德黑蘭當局擁有製造核武器的技術能力，但闡明尚未決定製造核武。

伊朗外交部表示，該國核子政策「沒有改變」。伊朗外交部言下指的是一項禁止「大規模毀滅性武器」的伊斯蘭教規。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110724