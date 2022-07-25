烏克蘭基礎設施部副部長瓦斯科夫(Yuriy Vaskov)表示，將在本周恢復黑海港口的穀物出口航運，最快在24小時內準備好。

瓦斯科夫解釋，第1個恢復運作的海港是切爾諾莫斯克(Chornomorsk)，下一個是敖德薩(Odessa)，然後是皮夫登尼港(Pivdennyi)。

這3個港口的方位，以切爾諾莫斯克最西邊，離俄軍威脅最遠，敖德薩居中，皮夫登尼港偏東邊，顯然是有安全考量。

瓦斯科夫指出，在兩星期內，三個港口都能在技術與設備上烏克蘭完全準備好，可以出口農產品。他並且補充，「我們希望第一批穀物就在這星期運出。」

7月22日，烏克蘭、土耳其、聯合國和俄羅斯，在伊斯坦堡行四方會議後，簽署了關於從烏克蘭港口出口糧食的協議。其中烏克蘭代表是基礎設施部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)，而聯合國代表是秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)親自出席，土耳其代表是國防部長阿卡爾(Hulusi Akar )，俄羅斯代表是普丁的心腹-國防部 紹伊古(Sergey Shoygu)。