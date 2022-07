西非國家幾內亞的民眾走上街頭示威,對軍政府恢復民主進程的處理方式表達不滿,今天讓首都康納克立陷入停擺狀態,發起抗議的組織稱有一人中彈身亡。

這場抗議活動是在上週籌畫,但西非經濟共同體(ECOWAS)主席恩巴洛(Umaro Sissoco Embalo)今天聲稱,已說服軍政府縮短恢復民主的進程。幾內亞軍政府尚未證實這項說法。

在比索(Bissau)舉行的記者會上,恩巴洛與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)一起發表談話,指他最近已說服幾內亞軍政府加速恢復民主。

「捍衛憲法國民陣線」(National Front for the Defence of the Constitution, FNDC)表示,在康納克立(Conakry)郊區哈姆達拉耶(Hamdallaye),有一人被子彈擊中身亡,另有數人受傷。當局尚未證實相關死亡消息。

捍衛憲法國民陣線為具有影響力的政治聯盟,號召民眾參加這波示威活動,譴責軍政府在2021年奪取政權後,「單方面管控」有關恢復文人統治事宜。

捍衛憲法國民陣線指責軍方領導人「系統性拒絕」進行「可信賴對話」,來討論限定過渡時期長短。

恩巴洛則說:「我在康納克立與ECOWAS委員會主委一起,讓軍政府了解高峰會的決定,幾內亞的民主過渡期不能超過24個月。」

他補充說:「他們提出36個月的過渡期,但我們成功地說服了他們。」

法新社報導,今天上午,在首都幾個被視為反對派據點的地區,年輕示威者與警方爆發衝突。

抗議者架起路障並燒毀輪胎,警察則動用催淚瓦斯,來驅散投擲石塊的小群眾。一條平時擠滿人的商業大道(Boulevard du Commerce),到中午時分幾乎空無一人。

捍衛憲法國民陣線活動負責人狄亞洛(Ibrahima Diallo)告訴法新社說:「很高興我們成功號召了示威活動,這真完美。」

「這座城市到處都很安靜,政府陷入癱瘓,這對我們來說是重大成功。」