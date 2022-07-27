突尼西亞選舉委員會今天表示，賦予總統薩伊德更多權力的新憲法在公投中獲得選民支持。批評人士擔心，薩伊德擴權後將走向獨裁，與突國2011年來的民主趨勢背道而馳。

路透社報導，昨天舉行的突尼西亞新憲法公投投票率為30.5%，選舉委員會說，有95%的有效選票支持新憲法。杯葛公投的反對派團體指控薩伊德（Kais Saied）發動政變，破壞2011年「阿拉伯之春」起義建立的年輕民主政體，他們指控當局誇大公投數字，並表示依然只承認2014年制定的憲法。

新憲法讓權力回到總統手中，削弱國會職權，對薩伊德的支持者來說，國會已然成為政治爭吵和政府癱瘓的代名詞。

2011年阿拉伯起義的發源地突尼西亞通過新憲法後，未來將會怎樣？

●現在發生什麼事？

新憲法賦予總統幾近無限的權力，在最終公投結果公布後，將立即生效。儘管初步結果已於今天晚間公布，但由薩伊德控制的選舉委員會要到8月底才會宣布最終結果。

突尼西亞問題專家查利夫（Youssef Cherif）說，「短期內幾乎不會有什麼變化，因為薩伊德只是把已經存在一年的情況轉變成正式」。

薩伊德去年7月25日解散政府、凍結國會，後來開始以行政命令進行統治，解散國會並控制司法機構。

這個基本上已被剝奪權力的國會將於今年12月舉行選舉。

政治學家雷迪西（Hamadi Redissi）說，在此之前，「薩伊德將比法老，中世紀哈里發（Caliph）或（鄂圖曼帝國）突尼西亞君主（Bey of Tunis）擁有更大權力」。

他說，薩伊德已決心「單方面、非常迅速地向前推進」，留下一個「無力反抗、但無疑會抵制下一次選舉的反對派」。

●突尼西亞會成為獨裁政權嗎？

查利夫說：「突尼西亞正朝著削弱國會制、強化總統制的方向發展。」

他說：「這個地區和突尼西亞歷史案例表明，這將導致一個強硬的政權，削弱民主制度」。

雷迪西說：「這就像蒲亭（Vladimir Putin）的俄羅斯一樣，保留一些自由空間…卻又不是真正的民主。」

觀察人士說，儘管有些著名的薩伊德批評者遭到起訴，但就目前而言，突尼西亞的言論自由尚未受到嚴重威脅。

但查利夫表示，未來幾週，抗議者的空間將變得更小。「近幾個月來，維安部隊已經強化，而且他們和軍隊很大程度上仍受到人民歡迎」。

●誰能制衡總統？

觀察人士說，目前還不清楚突尼西亞2萬4000個公民社會協會和政黨是否會抵制薩伊德。這些協會和政黨都是2011年人民起義後開放的民主社會產物。

雷迪西說：「截至目前，政治行為者的韌性已被突尼西亞民主制度的脆弱性所抵消」。

查利夫說，有些反對派依然活躍，例如強大的UGTT貿易工會聯合會以及眾多政黨和非政府組織。這些團體今夏之後可能更加直言不諱地批評薩伊德。

假如薩伊德要避免動亂，解決突尼西亞嚴重的經濟危機至關重要。

國際貨幣基金（IMF）與突尼西亞若達成紓困協議，可能迫使突國展開徹底改革，並為人民帶來更多經濟方面的痛苦，而這可能產生政治影響。

雷迪西說：「這會花上一些時間，在挫折感達到頂峰前，或許要耗上一年半。」

●反對黨的未來

突尼西亞反對派分裂，許多薩伊德的反對勢力拒絕與總統剋星「伊斯蘭復興運動黨」（Ennahdha）合作。這個政黨過去10年一直主導著突尼西亞的政治。

但查利夫預測，薩伊德支持者的喜悅「很快將得面對經濟現實」，為他的競爭對手提供利基。

然而，雷迪西指出，當局正在制定一項攸關非政府組織、政黨和公民社會的新法律。

薩伊德昨晚上在演講說中告訴支持者，他無意解散各政黨。

但雷迪西說：「這些政黨早已相當脆弱，且處於危機之中。薩伊德將利用資金與組織的嚴厲規定來扼殺他們。」