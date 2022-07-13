俄羅斯部隊一場血戰中，佔領了盧甘斯克地區的烏克蘭陣地後，他們找了了一門烏克蘭沒帶走的M777 榴彈砲，不過它已受損。

防衛部落格(Defense Blog)報導，一段來自俄羅斯 YouTube 和 Telegram的影片，是俄軍檢查一門受損M777 榴彈砲的畫面，雖然無法修理，但俄軍仍然相當重視。

據報導，戰鬥地點可能是謝韋爾斯克(Seversk)附近，它位在已烏克蘭放棄的雙子城北頓內次克-利西昌斯克的西方15公里處。

M777是美軍現役的牽引火砲，以重量輕聞名。全重僅4.2噸，簡化的設計使開砲效率很高，每分鐘可發射5發砲彈。能夠如此輕，是因為廣泛使用鈦合金和鋁合金，使得重量只有M198的一半。

#Ukraine: The first Ukrainian M777A2 155mm howitzer fell into the hands of the Russian forces. This one in basically destroyed condition was captured in #Luhansk Oblast.

It is known that two M777A2 were previously destroyed West of Lysychansk, so it could be one of them. pic.twitter.com/4e1clm5tYk — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 12, 2022

M777是155公釐39倍徑，與M198相同，其最大射程為24.7公里，改用火箭增程彈，可延伸至30公里。它有一個外型特點，就是砲口的牽引鈎，使這門砲可以從前方拖運，搬移效率更高。

今年4月份，美國決定提供烏克蘭M777，補強烏克蘭的俄式火砲損失，很快的烏克蘭就發現M777的砲擊效率比俄式火砲好，期望能夠取得更多。

俄軍之後經常展示他們擊毀M777的影片，並計算烏軍還剩多少M777，以維持己方士氣。這段影片也有相同的用意，影片中的榴彈已嚴重受損，無法修復，但俄軍必然會透過這門受損的大砲，瞭解美軍火砲工藝水準。