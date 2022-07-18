俄烏戰爭仍在持續，回顧今年3月，俄軍占領的車諾比核電廠，綠色和平德國辦公室目前率領的一組核輻射專家國際團隊，此刻正在在車諾比核電廠遺址附近展開放射性污染檢驗。綠色和平指出，國際原子能機構 (IAEA)今年4月28日發出的聲明強調輻射增加的程度並未對環境或人類構成很大危險，質疑這樣的說法是要推動核能，預告本周三將公布車諾比核電廠現地調查結果。

綠色和平表示，俄羅斯軍隊在今年3月份佔領期間，於該處建造壕溝和防空洞，並曾部署了大約600名士兵。綠色和平團隊於7月15日進駐現場，該研究項目獲得烏克蘭政府的批准，並與烏克蘭國家禁區管理機構(SAUEZM)的科學家們合作。

綠色和平指出，這是自俄羅斯入侵以來首次進行的獨立測量調查，結果也將重新檢視國際原子能機構 (IAEA)4月28日發出的聲明，根據IAEA的說法，雖然輻射有所增加，但增加的程度並未對環境或人類構成很大危險，然而該機構的副總監是Mikhail Chudakov，也是俄羅斯核能公司Rosatom的長期僱員。

綠色和平台北辦公室專案經理古偉牧表示，俄羅斯在車諾比的佔領，反映核電設施在軍事衝突中的脆弱性，此時根本沒法確保核電在戰火中的安全，在俄羅斯佔領車諾比地區期間，綠色和平的專家曾提出警告，此舉可能導致放射性污染增加，但IAEA在4月底給出了「沒有危險」的聲明，而該機構的任務為推動核能。

綠色和平德國辦公室資深核能專家Shaun Burnie在車諾比現場表示，到目前為止IAEA提供的資訊並不足夠，烏克蘭當局已經讓綠色和平德國研究團隊收集有關該地區輻射安全的獨立資訊，包含調查1986年車諾比核爆後沉積在該禁區的放射性污染。

Burnie說，此前歐盟委員會為推動核能，通過將核能有條件納入永續投資標準，更顯得此刻記錄世界上最嚴重的核災對環境的影響，比以往任何時候都還要重要。

綠色和平表示，研究團隊將於本周三台北時間下午3點，於基輔舉辦線上記者會，公布在車諾比現場的初步研究調查結果