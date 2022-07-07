歐洲議會通過天然氣及核能為環境永續的「綠能」，為爭議不休的擁核反核爭議投下震撼彈。走向廢核的台灣是否可能重新思考把核電為能源選項？經濟部次長曾文生表態說，任何新的能源要在台灣使用，都必須經過民主程序選擇。至於比較安全的小型核電站（SMR）有沒有機會被列入供電行列？他則說，SMR與核融合發展都有在關心。

曾文生表示，歐洲議會通過部分，比較大效果是在金融上，認定綠電比較容易去融資，但還沒到下一層的各國政策選擇，而且台灣選擇跟歐洲有跨國電力公司也比較不一樣。

他強調，台灣已走進民主社會，任何新的能源形式在台灣要使用，都要經過民主選擇。過去三個核電廠選址完全沒有經過民主程序，但今天像協和電廠改建，就要經過審慎完整的民主程序。

至於被譽為第四代核能重點之一的小型模組化核反應爐（SMR），由於靈活性、安全性都較傳統核能電廠高，有機會減少地方反對壓力，是否能源政策上可以列入思考？

曾文生表示，SMR知道的人其實不多，台電包括他在內，都有在關心這個發展，包括核融合在內。

言下之意，他並無排斥或反對核能新技術發展可能。可是他重申，台灣能源使用，不可能脫離土地現實條件。個人一再說，蓋地下六層變電站、天然氣發電廠都要通過層層民主考驗，因此任何選擇同樣都要經過此程序。

而核後端能不能處理，燃料棒能不能移出，各界是否支持處理核廢料，會是關心能不能選擇核能的前題，能解決，回頭再來談核能怎麼用，機率較大。