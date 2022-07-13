新冠肺炎疫情趨緩，由於疫情已進入地方流行，公衛學者呼籲政府將新冠肺炎改列第4類法定傳染病，轉為「地方流行」的社區監測。如此一來，在沒有BA.4/5的情況下，8月底的個數將達到約6500例，若BA.4/5佔比升至4成，8月底個案數仍會控制在萬例以下。中央流行疫情指揮中心表示，社區監測比較像是重點族群監測，篩檢策略改變，黑數就會增加，帳面上的病例數會下降，但是對於傳播的流行趨勢無法精確掌握。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，根據過去資料所推估的流行曲線，如警戒措施仍未鬆綁，維持在「大流行」的警戒防疫狀況下，直至7月底，單日確診個案將有2萬7136例，8月底則是2萬3469例左右。在高度警戒下，會影響醫療能量，無法好好照顧慢性病患，但倘若台灣轉變政策，改為「地方流行」社區監測策略，將降至7月底的1萬2738例，8月底的6426例。

如於8月底，BA.4/5占比達4成，且維持「大流行」警戒防疫，陳秀熙表示，單日個案數則會由原先的2萬6934人，上升至3萬5000例（單日族群感染率0.2%），而轉為「地方流行」的社區監測腳步若夠快，則將由原先的6426例上升至9000例（單日族群感染率為0.04%），仍能控制在1萬以下，整體而言，仍建議大家維持「新常態生活」策略。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，地方疾病監測，比較像是重點族群檢測，而不是大規模篩檢，篩檢策略改變，確診人數就減少，而不是感染人數減少，是偵測的比例下降，即黑數增加的意思，不過傳播的流行趨勢還需掌握。

羅一鈞表示，我們打算觀察Omicron BA.4/5的入侵，再來討論監測的方式是否有需要調整，以免發生新流行時，因為有調整監測方式而沒有監測到。我們目前採取的是有限制的採檢，監測已經沒有那麼密集，如果立刻改為地方流行疾病的方式，當然帳面上的病例數會下降，但是對於傳播的流行趨勢無法精確掌握的話，對防疫策略會有不利的影響，所以我們還需要繼續觀察和評估。