亞洲各國陸續出現BA.2.75確診病例，有醫師警告，該變異株可能取代BA.5成為主流。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土或境外都未驗出BA.2.75個案，「如果有驗出是大事，會在記者會和大家立即報告」。

近來BA.5變異株強勢崛起，境外移入個案數持續上升，日前出現1例社區感染個案，而BA.2.75更是在亞洲各國陸續現蹤，醫師紛紛提醒，即使國內疫情緩降，仍不可輕忽。

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇指出，面對先變異株，服用抗病毒藥物仍可能反彈復陽。羅一鈞表示，不管是Omicron哪一個亞型，目前都有報告顯示，有1％到2％的人在服用口服抗病毒藥物、症狀緩解之後，1到2周內病毒再度竄升。

羅一鈞說明，「復發」是同一個病程內，經過藥物控制，停藥之後病毒又跑出來，算是少見情形，和「重複感染」是不同的情況，因此不需要重複使用抗病毒藥物，但仍建議就醫評估，是否需要相關藥物協助減輕症狀。