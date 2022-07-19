二度被問外遇「太太諒解了嗎」 王必勝直回這句話

疫情指揮中心昨日公布確診數字前，舉行指揮官交接儀式，由女主播擔任主持人歌頌陳時中任內的事蹟，王必勝接著主持記者會，會中兩度被記者問小三問題，王必勝都避而不答，甚至直接結束記者會，部分人士認為記者詢問應專注在疫情，但資深媒體人黃暐瀚直言，記者會不談王必勝私德問題，那會前的歌功頌德又算什麼，痛批昨天是指揮中心最荒謬的一天。

黃暐瀚今（19）日於個人臉書指出，昨日上午衛福部舉行部長交接儀式，陳時中公開向前部屬們拉票，下午疫情記者會前，開場還有女主播拿著提詞卡，細數陳時中任內辛勞，接著再看陳時中笑容滿面地把指揮官背心交給王必勝，「幾乎都快讓人忘了，這是一場防疫記者會」。

黃暐瀚表示，要選舉拜票，要到可拜票的地方；迎新送舊就要到適合歌功頌德的場合，全台也就一個指揮中心，應該公布疫情狀況、宣布防疫指引，「搞成選舉造勢會，有意思嗎？」公布本土數字後，開放媒體提問，記者兩度詢問王必勝和小三林小姐的婚外情，太太是否已經諒解，只見王必勝視而不見、聽而不聞，甚至直接結束記者會。

黃暐瀚說，若說這是防疫記者會，不適合談私德問題，「我贊同，那就其他場合再問」，但黃暐瀚質疑，記者會前10分鐘歌功頌德、歡樂交接，又算什麼？批評昨天是指揮中心最荒謬的一天。