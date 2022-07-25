民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文，遭指控抄襲學長余正煌論文。台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通發聲明強調，林智堅是論文的原創者；林智堅24日也召開記者會強調「我是原創，絕無抄襲」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日指出，林智堅論文抄襲案會讓「高虹安等於當選」，引發討論。

林智堅24日與民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎共同召開記者會，反擊國民黨的指控。林智堅表示，他之所以到現在才說明，是要拿出證據，透過證據說話，不想隨政治攻防起舞，中華大學的論文追溯到14年前，他得找相關資料，並與老師釐清事實真相。對此，有網友擔憂林智堅論文案是否會影響到北台灣的民進黨選情。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中認為，因為林智堅爆出論文抄襲案和新竹市立棒球場缺失，這樣的狀況幾乎讓民眾黨新竹市長參選人高虹安等於當選，吳子嘉直言「這還怎麼選欸，高虹安輕鬆了，每天查弊案就好了」，吳子嘉最後也說「當選舉出現弊案，幾乎等於高虹安當選了」。