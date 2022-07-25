桃園市議員參選人凌濤指出，艾奕康工程顧問公司曾因豆腐渣工程遭南檢起訴，卻能獲選新竹市棒球場標案。（圖取自凌濤臉書／陳夢茹桃園傳真）

新竹市政府斥資12億元改建的新竹棒球場，近日啟用卻被發現施工品質不佳，遭人點出許多問題，引起熱議。桃園市議員參選人凌濤在臉書發文提出2大關鍵疑點，包括標案金額膨漲、評選會議決策，要求林智堅、沈慧虹出面說清楚。

凌濤指出，第1個疑點為標案金額短時間內膨漲從3.5億漲到12億，2016年12月新竹市立棒球場興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，公告內容記載建造費用是3.5億；2017年2月15日林智堅宣布北上爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，總經費5億元；2017年2月22日林智堅在臉書上PO文，稱「新竹市棒球場拆除重建計畫」總經費7億，短短7天，預算在臉書宣布就增加2億。

不僅如此，2017年4月6日蔡英文視察新竹棒球場新建工程，宣布花8億興建；2019年1月10日新竹市政府以最有利標決標，金額為8億2541萬；2022年1月18日新竹市政府以限制性招標，增加2億5763萬；2022年7月22日加上其他周邊標案總經費近12億。

「新竹棒球場標案金額從3.5億一路增加至12億！」凌濤直呼，每次經費增加完全沒有說明，這有2種可能性，包括代表標案內容一開始設定3.5億就不符合棒球場興建目標，或者過程中持續地膨脹經費，只是在浪費人民納稅錢，質疑是否有誰在過程上下其手，無論何者都代表林智堅作為新竹市長，公共工程的管理品質是完全不及格。

凌濤表示，第2的疑點為評選會議決策，新竹棒球場在2016年11月7日正式對外公開招標，而後由艾奕康工程顧問公司獲得興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，但前一年2015年1月6日艾奕康才被南檢起訴豆腐渣工程，理由是省下工程地質勘驗檢測費，錯誤設計而導致工程單位施工不當，監工人員也包庇施工廠商的級配不紮實，才造成疏洪道崩塌，隔年2016年12月19日艾奕康卻獲選新竹市棒球場標案。

凌濤質疑，難道評選委員會不知道該場前一年被南檢起訴，有重大公共工程違失嗎？且11個評審委員當中，6位外部委員中就有半數沒出席，其他5個不是市府的參議就是處長，等於新竹市政府的想法在評選會議上佔多數，喊話新竹市政府有必要應該針對評選的過程說明，並要求林智堅、沈慧虹立即暫停選舉，釐清這些疑點，對全國民眾交代。