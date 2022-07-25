高雄市25日新增1767例確診個案，也出現BA.5首例，此個案為某船廠員工，已對117名同事做基因定序釐清相關風險。據了解，此個案已接種過三劑疫苗，為二次確診者，經中央基因定序為BA.5首例，已傳染給同住家人2人，職場則有10人染疫，目前仍在基因定序徹查中。

此船廠員工於5月18日第一次染疫，又在7月13日再度出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀進行快篩，結果為陽性，通報重複感染後於7月15日採檢PCR為陽性，Ct值為 17；經疫調共匡列接觸者家人3人，2人確認為陽性，職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中，其餘116人檢驗結果為10人陽性，其中2人為今年5月或7月中旬曾確診過，Ct值介於30-37。

所有確診個案都為無症狀或症狀輕微，採取隔離照護中，確診個案中Ct ≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險。

根據了解，船廠已完成環境清消工作，並且每2日針對職場接觸者全數執行PCR序列採檢，密切監控疫情發展。市長陳其邁也同時要求加強落實登輪防護措施，並提醒港埠工作者應儘速完成第2次追加劑疫苗接種。

市長陳其邁提醒，從登革熱流行地區(越南、新加坡、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、汶萊)入境本市居家檢疫，檢疫期間如出現有發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等疑似症狀者，請立即聯繫衛生局防疫專線，依衛生局人員指示就醫，或可使用免費24小時視訊諮詢APP「健康益友」，早期診斷，早期治療。