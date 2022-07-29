根據巴西衛生部今天發佈的數據，巴西迄今已發現978例猴痘確診病例。衛生部持續與泛美衛生組織洽談，但目前尚無獲取猴痘疫苗的確切消息。

巴西的猴痘病例住要集中在聖保羅州（744例），其次是里約熱內盧117例、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）44例、巴拉納（Paraná）19例、戈亞斯（Goiás）13例、巴伊亞（Bahia）5例、塞阿拉（Ceará）和聖卡塔里納（Santa Catarina）各4例。

南大河（Rio Grande do Sul）和培南布可（Pernambuco）各3例、北大河（Rio Grande do Norte）和聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）各2例、多干定（Tocantins）、馬托格羅索（Mato Grosso）和阿克里（Acre）各1例、聯邦特區巴西利亞15例。

衛生部指出，正在與各州進行直接溝通，進行病例監測和患者接觸者篩查。

由於各國猴痘病例激增，增加國際傳播風險，世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。

目前只有歐洲和北美部分國家開始進行猴痘疫苗接種。

巴西免疫學會（SBIm）醫師巴拉賴（Isabella Ballalai）指出，接種疫苗是一種防止病毒傳播的策略，所以需要優先考慮風險較高的群體。

巴西衛生部持續與泛美衛生組織（PAHO）洽談，但目前尚無獲取猴痘疫苗的確切消息。

聖保羅州科學研究與發展廳長、感染管控專家優普（David Uip）估計需要長達9個月的時間，猴痘疫苗才能抵達巴西。

優普也相信，世衛組織宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」可促進各國疫苗資源的重新調整和分配，以及規劃公共解決方案。

聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）也成立委員會，研究在巴西生產猴痘疫苗的可能性。

巴拉賴指出，從技術角度來看，研製猴痘疫苗並不是那麼複雜，許多實驗室和製藥公司都有減毒活病毒技術，但必須符合一系列監管要求，以確保製造劑量的條件。

在取得疫苗之前，專家的建議是讓民眾注意感染猴痘的症狀，例如皮膚上出現傷口、斑點、膿皰或丘疹，特別是在生殖器、肛門、面部或手臂區域。

巴拉賴指出，如果出現上述跡象，應立即尋求醫師診斷；如果確診是猴痘，應馬上自我隔離，減少與他人接觸，直到症狀完全消失，以減緩病毒傳播，防止在社區中產生新的傳播鏈。