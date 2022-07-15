日本首相岸田文雄14日宣布將於年底之前一舉重啟9部核電機組，目的在於減緩國際化石燃料價格飆漲的衝擊，同時解決更迫切的缺電危機。事實上，本月5日韓國總統尹錫悅便已拍板，未來將提高核電占比至30%以上，以維持國內的供電穩定，並降低對於化石燃料的依賴。日、韓兩國領導人相繼決定增加核電占比，都是基於相同理由，並採取了相較前任政府更積極務實的作法，強化自身的能源自主性與供電能力。

日、韓的核能政策急轉彎並非特例，歐盟議會6日也通過將核能列入永續活動分類，成為綠能投資標的，等同認定核能屬於綠能項目之一。不過，歐盟的最新決定引發反核人士不滿，揚言將會議主席告上法庭。

務實來看，俄烏戰爭爆發以來，歐洲國家加入國際聯手制裁俄羅斯的行動，停止向其採購石油與天然氣之後，各國反而深受燃料價格飆漲與能源供應短缺之苦。另一方面，歐盟多國的淨零碳排中、長程目標已定，卻猛然發現過渡時期扮演要角的天然氣，幾乎完全受制於俄羅斯的供給，拉高自主性較高的核能占比於是成為不得不盡速完成的選項。

歐盟之外，美、英兩國也朝向提高核電占比的能源路徑前進。美國不僅有新機組在建與規畫，更將服役中核電廠的延役時程從原本的20年，直接延長至40年，等同1部機組的最長服役時間可達80年；英國多部舊型的氣冷式反應器即將屆齡除役，但已計畫在2030年之前每年新增1部新世代核電機組，總數至少8部。此外，產油量豐富的中東地區也陸續加入核電國家行列，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦等國。

就在全球能源趨勢逐漸走回核能之際，與日、韓處境極度相似的台灣，在當今政府的「非核家園」緊箍咒下，即便面對用電量屢創歷史新高、供電日益吃緊、燃料成本大增，負責供電的台電依舊得拚命「苦撐」。而苦撐的證據可謂族繁不及備載，如1年內發生3次全台大停電、今夏再度出現代表限電警戒的紅燈、降壓與降頻供電、供電穩定性不足致小區域頻繁跳電、擴大需量反應、虧損嚴重但電價仍不准全面調漲。

我國經濟發展主要依賴出口導向的企業，不論是高科技電子業或一般傳統產業，最重視的莫過於直接影響產量與產品品質的供電穩定性。如果缺電陰影始終揮之不去，即使自建備用電力設施，企業依舊無法安心經營，更何況並非所有企業都能自力發電。直白地說，當「護國群山」無法在國內獲得充足電力供給的具體支持，企業的競爭力流失或因不安而出走，恐怕將無可避免。

核電在台灣使用超過40年，一直是經濟穩定發展的重要支柱。值此核電重新獲得全球重視的趨勢下，我國若要維持能源自主性，又要努力達成淨零目標，政府不可再一意孤行，認真與先進國家並行，或是效法日本好友的務實作法，才是正道。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）