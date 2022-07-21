《金融時報》報導美國聯邦眾議院議長裴洛西可能會於8月亞洲行期間訪問台灣，這是美國在打裴洛西這張台灣牌。但是，中國不讓美國專美於前，相關部門都強烈反彈，提出威脅或刺激美國，也在打裴洛西這張台灣牌。

除了台灣之外，裴洛西還會訪問日本、馬來西亞、印尼、新加坡與夏威夷。不過，拜登政府內部對於裴洛西是否應訪問台灣卻意見分歧，隨時可能出現新的變化。

裴洛西擔任多年眾院議長，位高權重。在美國政治權力接班順位中，她排名第三，僅在副總統之後。拜登總統要打台灣牌，裴洛西無疑是一張好牌。首先，拜登可以派遣同是民主黨的裴洛西訪問台灣，爭取「反中挺台」選民的認同。雖然拜登的民意支持度只有34%，民主黨在11月期中選舉的選情也很少人看好，但是他仍然希望裴洛西訪問台北能為民主黨增加一些選票。

其次，拜登也可以利用裴洛西訪問台灣來試探一下中國「戰略淡定」的能耐。中國外交部發言人趙立堅要求美國不得安排裴洛西訪台，否則後果將由美國自行負責。雖然趙立堅提出「四個嚴重」，但經驗老到的美國認為「四個嚴重」多為老生常談，還不足以嚇阻華府打這一張台灣牌。

第三，拜登也可以利用這張牌與中國進行交換關係，看看雙方能不能夠在台海、東海與南海達成一些共識或協議，或了解一下中國有無可能在俄烏戰爭中扮演斡旋或調停的角色。

長期以來，都是美國在打台灣牌。但是，近十年來，中國國力快速崛起，也逐漸有能力在台灣牌方面反向操作。首先，北京可以打裴洛西這張台灣牌，試探一下華府會不會在中方的強烈反彈下退縮。拜登固然有期中選舉的政治考量，中國領導人習近平也有中共二十大與邁入第三任任期不得有任何差錯的政治顧慮。

其次，習近平也可以打裴洛西這張台灣牌，透過媒體或官方放話威脅，測試一下美國的反應。4月間，在日本媒體釋出裴洛西將訪問台北的訊息後，北京曾表示解放軍戰機會升空迎接。再者，北京當然也可以利用裴洛西這張台灣牌與美國交換一些東西，包括相互在大陸周遭海域達成一些降溫自制的協議，或是在制裁北韓、伊朗等國取得某種共識。

美中兩國都有能力打台灣牌，雙方也都有政治上的需要，也都想試探一下對方的底線或紅線，如果能建立交換關係各取所需，也許裴洛西就非常可能訪問台灣，完成她上次未能成行的遺憾。

但打台灣牌畢竟只是手段，雙方真正想要達到的目的是刺激或激怒對方以進行「大內宣」、試探對方的忍耐極限，更重要的是最好能夠發展交換關係，以各取所需。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）