7月26日中國大陸外交部及國防部同日對美眾院裴洛西八月亞洲之行，其中包括台灣一事，兩個單位皆發出最嚴重的警告，中國大陸國防部發言人譚克飛的發言，正式提出「決不坐視不管」，這意味中國大陸軍方對裴洛西眾議長訪台事的最後通牒，其嚴重的後果，要由美國負責。

共和黨籍美眾院議長裴洛西是美國的第三號人物，也是民主黨籍拜登總統的死對頭。11月美參、眾兩院將舉行期中選，由於拜登總統民調不高，很可能民主黨在參、眾兩院皆失利。裴洛西議長八月來訪台北，是給拜登總統難題，也是共和黨與民主黨鬥爭的結果。

今年四月裴洛西議長已有亞洲之行， 4月8日到日本，4月9日與日本首相岸田文雄見面後，本擬訪韓，但臨時改為要訪台，一度引起美國與中國大陸的緊張與惡化情勢，但後因裴洛西議長得新冠肺炎，推遲亞洲行程，未使中美之間可能的衝突爆發。

7月26日對美眾院裴洛西議長可能八月來台訪問事，中國大陸外交部發言人趙立堅說：「中方近期多次向美方表明，堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴重的立場，我們正嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此達成的一切嚴重後果，由美方負責。」

同日中國大陸國防部發言人譚克非说：「美國政府第三號人物裴洛西計劃訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎。」「中方要求美方實際行動履行不支持『台獨』的承諾，不得安排裴洛西訪台，如果美方一意孤行，中國軍隊不會坐視不管，必將採取有力措施；挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」

7月23日，根據美國《華盛頓郵報》及《紐約時報》報導，美國軍方在制定保護策略，準備在裴洛西防台時給與軍事保護。

如果此一信息屬實，8月份裴洛西議長訪台，將會產生中美之間不可預測的危機。如果中國大陸《人民日報》社論正式提出對裴洛西訪台事，正式提出「絕不坐視不管」，這是代表中共中央的決策，也是中共對美的最後通牒。

但根據7月25日《紐約時報》報導，美方希望裴洛西取消訪台計劃，而近期內習近平主席與拜總統正安排視訊會議，判斷裴洛西議長在各方關注及壓力下，可能會取消台灣之行。如果朝此一方向發展，美中之間的危機可能緩和。裴洛西製造的危機，要看習、拜視訊會議的結果而定。但裴洛西事件，顯示美國政治的弱點，兩黨的內鬥可影響國家的安全。（作者為前中國廣播公司總經理）

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