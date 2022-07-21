台鐵宜蘭站前土地原為台鐵局員工宿舍群被納入「蘭城之星」開發計畫，後來計畫取消，發中心花蓮營業2019年底辦理招商活化，由金卯公司得標，並在2022年2月取得使用執照，並在7月13日先行試辦營運，正式開幕活動將視疫情發展趨緩後擇日再辦理。

台鐵局指出，該案位在和睦段61、62地號土地（約2,417坪），並且鄰近幾米公園和丟丟噹森林廣場，將觀光旅遊熱點結合為一區，是極佳的商業選擇地點。此案打造以「食尚潮流、生活選物」為主的社區商場，不但滿足在地民眾生活的需求，也兼顧觀光人潮，打造出別具特色的溪北「爾本生活圈」。

台鐵局說，店家以國內外知名的餐飲、生活品牌為主，包括：壽司郎、宜得利家居、大創、OWNDAYS眼鏡等日本一線品牌，還有國內人氣品牌，如特力屋、星巴克、築間幸福鍋物、阿默蛋糕等。另有在地特色品牌：糧倉牛舍美式牛排、雞同鴨講餐飲、冰雪冰品、費生恩精油、昀頂咖啡、蘭月食品。