烏克蘭緊急服務部門今天表示，俄羅斯對烏東頓內茨克州托列次克鎮進行砲擊，摧毀一棟建築，造成6人喪生。

法新社報導，烏克蘭緊急服務部門在社群媒體上發布聲明指出：「托列次克鎮（Toretsk）清晨遭到砲擊，一棟兩層樓建築被摧毀，裡頭有人。」

聲明還說：「救援人員一共發現並且挖出5具遺體，3人從瓦礫堆中獲救，其中1人到院後死亡。」

在官員提供的照片中，可以看到頭戴藍盔的救援人員在破瓦殘礫中挖掘，從倒塌建築物的斷垣殘壁清除瓦礫。

托列次克鎮位在頓內茨克州（Donetsk）城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）以南約50公里，人口估計有3萬。克拉莫托斯克是工業為主的烏東地區少數幾個仍受烏克蘭掌控的城鎮之一。

俄軍正在努力奪取整個烏東頓巴斯地區（Donbas），近日從烏軍手中拿下隔河對望的姐妹城巿北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。