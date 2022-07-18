俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲讓糧供雪上加霜；法國估今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟也下修產量預測。

「紐約時報」報導，隨超過2000萬噸穀物因俄軍艦艇而卡在烏克蘭無法運出，歐盟最大、全球第4大小麥輸出地的法國今年地位更顯關鍵，然而持續已久的乾旱加上熱浪讓法國小麥受創。

法國農業部在本產季的首份預測裡指出，法國今年的軟質小麥輸出，恐比去年全年出口量減少7.2%；軟質小麥常用於製作糕點、酥皮與餅乾。農業部數據顯示，法國軟質小麥的產量從5月起就開始下滑。

法國農業部還說，農民因擔心極端熱浪摧毀作物而提前收割，也導致收穫量低於預期。

法國、西班牙、義大利與葡萄牙等國部分地區正受這波極端熱浪肆虐，預料未來幾天英國也難逃毒手。歐盟已下修軟小麥產量預測，較早先估計少500萬噸；歐盟的小麥產量佔全球17.6%。（譯者：陳亦偉）1110718