類熱浪今起來襲！氣象專家吳德榮表示，今天至下周二連6天全台晴朗酷熱，將有38度以上極端高溫出現，尤其周六至下周一氣溫推升更高，恐創最高溫紀錄。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至下周二（21至26日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，將出現極端高溫，雖不符合熱浪定義，即高溫比平均溫度高5度，且連續5天，以台北市為例，氣候平均高溫為35度，需連5天高溫達40度，才算是熱浪，但即使如此，未來幾天的熱傷害威脅不可小覷，實質上已是「類熱浪」。

吳德榮指出，今、明（21、22日）兩天氣溫又比昨日（20日）略升，大部分地區最高溫將升至38度以上，各地晴朗酷熱，要防熱傷害，中午前後避免戶外活動；午後僅山區有零星局部降雨的機率。今日北部氣溫23至38度，中部23至38度，南部25至38度，東部23至38度。

吳德榮說，周六至下周一（23至25日）持續晴朗酷熱，氣溫推升至最高，部分地區的極端高溫有挑戰該地最高溫紀錄的機會，慎防熱傷害。下周二（26日）高溫微降、下周三（27日）高溫再降但仍在高檔，各地還是酷熱，應持續注意。