全台成火燒島！氣象局長鄭明典今下午在臉書貼出全台溫度分布圖，驚呼今天熱到頂了，紫色38度以上範圍比昨天更多，這一波高溫天氣型態算是已熱到最高點。根據氣象局的資料，今天下午2時，最高溫出現在花蓮富源40.4度，追平昨天記錄，板橋站39.4度則創下該測站設立20年來最高記錄。

氣象局長鄭明典表示，今天熱到頂，是這一波高溫天氣型態的溫度最高點。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典在臉書表示，下午2點的全台溫度分布平面圖顯示，今天紫色範圍比昨天更多一點，這一波高溫天氣型態算是熱到頂，雖然極端高溫並未再提升。從圖上可看到，台北盆地與花蓮縱谷紫一大片，都超過38度，其他地區也是紅通通，高溫35度以上。

氣象局持續發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今日桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，需特別注意。南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

氣象局表示，至下午2時為止，最高溫出現在花蓮富源40.4度，追平昨天記錄，新北板橋39.4度則創該測站新高。