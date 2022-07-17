現役美國空軍上校和智庫專家指出，俄烏戰爭的教訓顯示，未來即使面對武器先進程度遠遜己方的敵人，美國空軍也將在爭奪空中優勢時付出龐大代價，更別提可能擁有同等戰力的中國大陸了。故他們建議，應將目標轉為展現阻止共軍取得台海空優的能力，讓其航空載具無法於戰區活動，認為此舉更容易實現、更能有效嚇阻大陸攻打台灣。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）特別計畫處處長布雷默（Maximilian Bremer）上校，以及華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）考克羅戰略與安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）資深研究員葛莉科（Kelly Grieco）共同撰文指出，烏克蘭軍方已證明，即使戰機和防空系統皆遠遜於俄軍，其仍能巧妙地運用有限戰力，很大程度上將俄軍航空武力拒於戰場之外。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）表示，美國是少數能夠有效對抗敵方防空系統的國家之一，但整體作業相當複雜。電戰機之間要進行密切戰術協調，以降低敵方雷達的功效，並讓負責防空壓制任務的野鼬機（Wild Weasel）以反輻射飛彈或其他彈藥將防空系統摧毀；期間除了需要空優戰機進行攻勢性防空（OCA）掩護外，更依賴脆弱的空中預警管制機、加油機和情監偵（ISR）資產提供支援。

上述任務就算在對付伊拉克等低強度威脅時仍頗具難度，若將對手換成擁有先進武器的中國大陸，挑戰只會更加艱困；且由於先進戰機的造價太過昂貴，導致美軍的採購數量大幅減少，如F-22便僅有不到200架，在戰爭中根本承受不起消耗。

因此布雷默和葛莉科認為，這顯示針對敵方取得空優的拒止措施，有時可能比與中俄直接爭奪空優來得更聰明、更能有效阻止其向外奪取領土的目標；呼籲美國空軍領導階層和分析家應有所覺悟，理解美國未來不能繼續將獲得空優視為「理所當然」；並批評空軍仍太過專注於開發昂貴、專門用於深入敵方領土爭取空優的先進載人戰機。