非洲聯盟（African Union）今天對於烏克蘭和俄羅斯達成里程碑的穀物輸出協議表示歡迎。基輔將得以恢復透過黑海將穀物運輸出口，紓解全球糧食危機。

法新社報導，烏克蘭和俄羅斯是全球兩大穀物生產國。烏克蘭的農田是全球穀物市場一大供應來源，主要供給中東和非洲，這兩個地區正面臨糧食供應嚴重吃緊。

由於穀物出口銳減，導致世界最貧窮的非洲大陸穀物價格大漲，凸顯俄羅斯與烏克蘭衝突及氣候變遷帶來的衝擊，也令人憂慮恐爆發社會動亂。

非洲聯盟發布聲明表示：「非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）歡迎俄羅斯與烏克蘭簽署協議。」

聲明還讚揚非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）在6月初「非洲聯盟聯合代表團訪問（俄羅斯）索契（Sochi）期間，向（俄國）蒲亭（Vladimir Putin）總統提出呼籲，表示有迫切必要性讓烏克蘭和俄羅斯恢復對全球市場的穀物供應」。

烏克蘭為了防範俄羅斯兩棲攻擊而在黑海多處布置水雷，加上俄軍艦艇在黑海穿梭，導致烏克蘭出口受阻，造成多達2500萬公噸的小麥和其他穀物囤積在港口和筒倉等著腐爛。

薩爾感謝昨天在伊斯坦堡監督簽約儀式的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），以及普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

他在推特（Twitter）發文寫道：「這正是我6月3日帶領代表團前往索契的目的。」