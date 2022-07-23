白宮國家安全顧問蘇利文近日重申，美國的「一中政策」並未改變，在台灣問題上，「模糊必須是戰略的特徵」。他還說，美國將繼續向台灣提供更有利於應對潛在威脅的武器。

美國之音今天報導，蘇利文（Jake Sullivan）22日在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）被特別問到，美國總統拜登曾3次在不同場合表示將「軍事保衛台灣」，這究竟是拜登的「隨口一說」，或代表美國對台政策的改變。

沙利文回答，美國對台政策始終如一。在台灣問題上，美國將繼續保持戰略模糊政策。

他說，模糊戰略的創造性張力讓美國多屆政府在數十年內能夠維持台海兩岸的和平與穩定，「正如總統本人所說，我們的政策沒有改變」。

沙利文進一步解釋模糊戰略的優勢表示，在某些特定情況下、在非常複雜的情況下，模糊必須是戰略的一個特徵，「從理念上來說，我捍衛這個概念」。

他重申，美國與台灣的國防和安全關係依然植根於一個中國政策、美中三個聯合公報、台灣關係法和六項保證。

沙利文在論壇上還被詢及美國是否有能力在向烏克蘭提供武器的同時，也可向台灣提供武器。

沙利文說，美國國防部正在制定相關戰略，「烏克蘭和台灣的武器系統有一定的重疊，但是因為歐洲的是陸戰，而台灣的潛在衝突是海戰，兩者所需武器並不相同，美國要做的是專注向台灣提供『最有用』的武器，幫助台灣發展『豪豬』戰略」。

回應如何看待與中國競爭的問題時，他表示，美國目前處於更好的位置，能更有效應對與中國的競爭，「兩天前是本屆政府執政的第18個月。我認為在太平洋地區、歐洲和中東，當我們審視與中國的全球競爭時，我認為我們已經處在一個優越的位置，能更有效應對這個問題」。

他說，在應對中國的挑戰方面，美國與盟友的聯盟以及利益趨同達到相當高的水平，將會更有效地與中國競爭。反觀中國，卻面臨種種逆風，「從經濟挑戰的角度，從應對『零疫情』所做的持續努力來看，中國的前進軌跡，中國到底要走向何方？都存在真正的問題」。

蘇利文說，拜登政府上台前，北京曾指中國的崛起和美國的衰退是不可避免的。對此，他想說，「跟美國對賭不會有好結果」。