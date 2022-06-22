香港01報導，李家超就任香港特別行政長官上場倒數不及10天，候任特首辦22日公布新一屆港府行政會議成員名單，16名非官守成員中，新民黨主席葉劉淑儀等9人留任，她將接替陳智思，出任召集人。行會成員任期比照特首，由今年7月1日起生效。

名單顯示，新加入的7人包括民建聯立法會議員陳克勤、工聯會會長吳秋北、立法會財委會主席陳健波、食物及衛生局前局長高永文、擔任李家超選舉代理人的大陸全國政協委員陳清霞、恒生銀行前行政總裁梁高美懿，以及「公職王」鄭慕智。

李家超說：「我感謝16位非官守議員接受邀請，出任行會成員」，「他們各人在不同範疇，擁有豐富經驗，能夠協助我作出重要的政策決定。」

留任的行會成員有9人，包括葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江、自由黨黨魁張宇人、經民聯副主席林健鋒、鄉議局主席劉業強、金管局前總裁任志剛、基本法委員會委員李國章、安老事務委員會主席林正財，以及資深大律師湯家驊。

至於港交所主席查史美倫、周松崗、羅范椒芬、工聯會黃國健和民建聯葉國謙，皆不會留任。

維基百科顯示，行政會議（簡稱行會；英文Executive Council，簡稱ExCo），是香港特別行政區政府內閣，協助行政長官決策的最高級行政機構，由行政長官主持及任命成員。

行政會議有33名成員，包括行政長官（會議主席）、16名問責官員（官守議員）及16名非官方人士（非官守議員，包括召集人），成員均屬公職並支薪。行政會議通常在星期二（公眾假期除外）上午，在行政長官辦公室舉行會議。

《香港基本法》規定，行政長官作出任何重要決策前，均須徵詢行政會議意見，即「行政長官會同行政會議」。行政會議實行保密制及集體負責制。