大陸國家糧食和物資儲備局前黨組書記、局長張務鋒於15日涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查後。大陸國家發展和改革委員會副主任叢亮23日臨危受命，接下整頓重任。

澎湃新聞23日報導，國家糧儲局是國家發改委管理的國家局，為副部級。據國家糧儲局官網消息，23日下午，中共中央組織部有關負責人出席國家糧食和物資儲備局領導幹部會議，宣布中央決定：叢亮任國家糧食和物資儲備局黨組書記。

叢亮原任國家發改委副主任，山東文登人，1971年12月生，長期在國家發改委系統任職，曾任發改委國民經濟綜合司副司長、司長等職，於2018年6月任國家發改委祕書長兼國民經濟綜合司司長（2018年9月不再兼任），次月兼任發改委發言人（2020年7月不再兼任），2019年2月起任祕書長。2020年6月任副主任。

發改委官網顯示，叢亮分管地區經濟司、地區振興司、農村經濟司、離退休幹部局；聯繫宏觀經濟研究院、國家資訊中心、培訓中心、國際合作中心、國家地理空間資訊中心、中國發展改革報社、中國計畫出版社有限公司、中國市場出版社有限公司；聯繫中國國際經濟交流中心。

據報導，去年8月以來，大陸各地緊盯糧食購銷領域腐敗問題開展專項治理，多地開展涉糧問題專項巡視巡察工作。一批「碩鼠」「蟻貪」被查，最嚴重的糧食生產第一大省黑龍江，自2021年開展專項整治以來，查辦了6名省管幹部，包括兩任省糧食局長。截至4月15日共立案686件1009人、留置92人。

上游新聞報導，專項整治後，大陸至少有7名省級糧食企業領導，及7名省級糧食局負責人或班子成員被調查，涉及浙江、福建、安徽、遼寧、河北、黑龍江、山西、江蘇、青海等省分。在糧食收購、存儲、銷售和企業經營管理等各環節，存在腐敗行為。

他們在基層糧庫，有人壓級壓價「坑農糧」，以舊換新套取糧食差價、虛無中生有的「空氣糧」、低買高賣牟取價差、「轉圈糧」騙取補貼。在監管部門、糧食企業中，涉及挪用公款、貪汙受賄、監管缺位、弄虛作假等；級別更高的幹部，則涉及糧食儲備指標分配、糧庫工程項目承攬、企業經營等問題，還有人不正確履行職責，造成重大損失等。