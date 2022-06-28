大陸國家主席習近平27日給安徽省太和縣的種糧大戶徐淙祥回信，向當地的鄉親們表示問候，對全國的種糧大戶提出殷切期望。據新華網引述習近平在回信中說，「我記得你這個安徽太和的種糧能手。得知你家種植的小麥喜獲豐收，兒孫也跟著你幹起了農業，我感到很高興。」

習近平在信中指出，手中有糧，心中不慌。對糧食生產一直都很關注，基層調研時也經常到田間地頭看一看。他說這些年，黨中央發布一系列支持糧食生產的政策舉措，就是要讓中國人的飯碗牢牢端在自己手中，就是要讓種糧農民有錢掙、得實惠，日子越過越好。

習近平表示，希望種糧大戶發揮規模經營優勢，積極應用現代農業科技，帶動廣大小農戶多種糧、種好糧，一起為國家糧食安全貢獻力量。

而徐淙祥是安徽省阜陽市太和縣舊縣鎮張槐村農民，一直潛心鑽研農業科學技術，2010年牽頭成立農業種植專業合作社，逐漸成為當地種糧大戶，獲得過大陸全國勞動模範、全國種糧標兵等榮譽。2011年4月，習近平到張槐村考察時，曾向他和鄉親們了解小麥種植情況。

近日，徐淙祥給習近平總書記寫信，匯報10多年來從事糧食生產、群眾脫貧等情況和體會，表達繼續做好農業研發推廣工作，帶動更多農民多種糧、種好糧的決心。