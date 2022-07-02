淺水區已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。（東勢林區管理處提供）

台中東勢林業文化園區占地5公頃的荷花池，日前被眼尖遊客發現不見荷花蹤影，只見池水乾枯，露出池底淤泥及石堆，大嘆無荷花可賞。東勢林區管理處表示，為提升園區遊憩品質，進行儲木池改善工程，已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。

「東勢林業文化園區」腹地廣大，5公頃的荷花生態池，每年夏季吸引許多賞花遊客，園區生態貯木池中盛開的荷花，清新脫俗，美不勝收。

不過，有遊客近日發現荷花池竟不見荷花蹤影，只見池水乾枯，露出池底淤泥及石堆，大嘆少了一處賞心悅目的好去處。

東勢林區管理處表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大之美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，辦理園區儲木池改善工作。

改善內容包括藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木以重現過往製材廠貯木池意象；另於淺水區域已種植大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀，後續將評估種植荷花等觀花水生植物，搭配貯木池新設棧道，將提供遊客親水賞景舒適環境。