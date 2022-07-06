農民向縣長徐耀昌反映災損情況。（李京昇攝）

苗栗銅鑼鄉是杭菊重鎮，但今年因雨災損失慘重。（李京昇攝）

苗縣銅鑼鄉是杭菊重鎮，但5、6月連續豪雨，加上雨後常常出太陽，導致杭菊根部浸泡水裡造成腐爛，陸續發生萎凋枯死現象，全縣災損達4成、農損金額316萬元，農委會也將杭菊列為農業天然災害現金救助，每公頃4萬1千元救助金，即日起開始受理申請。

苗縣杭菊種植面積約36.18公頃，分布公館、銅鑼、西湖等鄉鎮，銅鑼鄉種植約33公頃，佔全台產量約85％，是全台杭菊最大產地，種植農戶且需經過農藥殘留抽驗，符合381項農藥殘留檢驗後才可採收，品質優良且安全、衛生，深受市場青睞。

苗縣府農業處指出，7月5日晚間收到農委會公告杭菊為農業天然災害現金救助地區，每公頃核發4萬1千元救助金，農民從7月6日起至7月15日可向當地公所申報現金救助。

不少農友反映，今年5月、6月間連續豪雨，杭菊因土壤含水量大且無法順利排出，根部長期浸泡在水裡，造成根部腐爛，陸續發生萎凋枯死現象，另外少部分有病徵但未枯死的植株，僅靠細根支持養分，產生萎凋遲發性，即使未完全枯萎，養分也不足以支應開花，災損嚴重。

根據縣府農務科統計，杭菊損失程度約40％左右，被害面積公館鄉、西湖鄉約各1公頃、銅鑼鄉約22公頃，共計約24公頃，損失金額公館鄉、西湖鄉各約65600元、銅鑼鄉3030720元，共計約316萬1920元。

縣長徐耀昌在接獲杭菊災損嚴重的反映後，立即要求農業處會同茶業改良場、農糧署、公所人員勘查鑑定災損情形，並加緊作業彙整相關資料提報農委會爭取位農業天然災害救助辦法核定辦理現金救助，以協助農民減少損失。

徐耀昌6日會同縣議員黃芳椿、羅貴星、鄉長謝昌年、鄉農會理事長葉東維、常監邱期武、總幹事曾義孝、鄉代表、村長等人勘查銅鑼鄉九湖大橋旁的杭菊田災損情形。

農民曾逸弘說，他在九湖大橋旁種植約一甲半杭菊田，約死掉3至4成，雖將尚存活的一塊杭菊田植株補植到另外一塊田區，以同一生長期方便管理，但仍無法阻止杭菊萎凋，且新植的杭菊苗因生長期不適合，勢必影響產量，可是田地總不能空著，還是要盡人事聽天命，能收成多少是多少，希望能獲得一些補助，以減輕損失。

縣長徐耀昌指出，去年乾旱，今年豪雨釀災，都造成農作物災損，銅鑼鄉種植的杭菊是全台最大產區，因根部浸泡在水裡造成腐爛、萎凋，損害嚴重，因此，他在接獲有關反映後，立刻要求農業處邀集茶改場、農糧署等單位鑑定災損情况，並盡速提報農委會公告辦理現金救助，以幫助農民減少損失。