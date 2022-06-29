媒體報導台南市日本人協會理事長野崎孝男6日向日本水果商訂台灣鳳梨送孤兒院，今天到貨全發霉。農委會表示，是大阪居間調貨業者出問題，貨1個月前已到日本，品質無虞。

自由時報今天報導台南市日本人協會理事長野崎孝男6月9日跟日本水果商訂購230公斤鳳梨，送給日本山形市的孤兒院，但今天下午送達後打開全數發霉。

農委會國際處長林家榮接受中央社記者電話訪問時說，這是錯誤報導，報導所稱今天送抵孤兒院開箱全發霉的這批台灣鳳梨，其實1個月前的5月25日就已抵達日本，從台灣出貨時間是5月18日；而幫日本水果商調貨的大阪業者不知道作業出了什麼問題，會去調用1個月前就抵達日本的台灣鳳梨，時隔過久。

林家榮強調，這批被說發霉的台灣鳳梨，正常出貨運抵日本，品質無虞、是好的，問題出在調貨的大阪業者；不過為了感謝野崎孝男支持台灣鳳梨，也希望日本孤兒院孩童能品嚐到台灣鳳梨美味，農委會主委陳吉仲允諾請駐外單位協助訂購230公斤台灣鳳梨送這所孤兒院。