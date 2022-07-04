台南市觀光工廠數量24家，目前是全台最多，隨著疫情趨緩，參觀旅遊的民眾逐漸回流，迎接暑假旺季，台南市政府與旅行社合作推出2天1夜的觀光工廠遊程，包含「探尋古都風情」、「熱蘭遮城巡禮」、「自然生態體驗趣」、「樂學科普藝文」、「乘風破浪逍遙遊」等5大主題。

台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，前陣子疫情高峰期，遊客人數大量驟減，是近2年受影響最嚴重，平時幾乎只剩來觀光工廠採買商品的老顧客，看不到來遊玩的觀光客；然而，隨著高峰期過去，防疫策略也轉為與病毒共存，人跟人之間的防範沒那麼嚴格。

梁金生說，暑假開始後，就連平日也能看到不少觀光客，推估人潮回升約2成。他提到，其實不只觀光工廠，像觀光景點或小吃餐廳等，假日人潮都逐漸回籠，暑假旅遊旺季到了，公部門協助業者行銷推廣，他們業者也都摩拳擦掌，搶搭這波旅遊商機，希望早日找回疫情前的觀光榮景。

市府經發局表示，近年來推出的「觀光工廠嘉年華」活動，受到民眾熱烈支持，今年預計下半年將接連辦理2場次的嘉年華活動，包含健走、觀光工廠好物市集、音樂饗宴及親子表演等。

市府經發局說，此次推出的觀光工廠主題旅行不只好玩，更要讓民眾買得暢快，業者提供限定優惠給參與遊程的民眾，如想了解更多觀光工廠主題小旅行活動及報名，請洽燦星旅遊專線449 - 8688（手機直撥請加02）或上官網查詢https://www.startravel.com.tw/project/tw/tourismfactory。