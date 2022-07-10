新北市長侯友宜今(10)日上午率市府團隊至八里區公所與里長座談，歷經3次行動治理，八里已陸續完成仁愛路瓶頸打通、下罟子漁港聯外道路及八里市民活動中心等地方建設，成果頗豐；此次座談會中就溪流更名、停車場興建及電纜下地等議題討論熱烈，侯友宜指示各局處評估後盡快向地方說明辦理情形，提高為民服務的效率。

針對電纜地下化議題，下罟里長汪金傳指出，中華路三段至田心橋頭段因兩旁電纜未地下化，導致行道樹常遭台電攔腰鋸斷影響道路景觀，希望市府能盡快處理；經發局表示，該路段經充分評估後已在今年5月完成設計，目前申請路證中，這個月就能開工，力拚11月底完工，以維市民居住環境品質。

長坑里長洪啟誠表示，里內有條河流原名「紅水仙溪」世代流傳為地方所知，後更名為「水仙溪」，里民們都希望能正名回原名；對此，水利局表示，在相關更名程序完備後，將報請水利署變更名稱，以符合地方期待。

米倉里長張恆則希望興建左岸旅遊文化中心及左岸立體停車場，透過社區總體營造來改變城市風貌，以促進在地觀光及繁榮；交通局說明，停車場興建需綜整土地使用，當地停車需求、交通影響、工程及財務可行性等面向進行客觀評估，將持續檢視周邊是否有閒置公有土地或安全路段；觀光局則補充指出，八里區觀光推廣已納入青春山海線專案，將會透過觀光旅遊網及官方粉專持續就八里遊程進行影音互動與圖文推廣，吸引更多遊客到訪。

侯友宜指示，八里觀光旅遊人數逐年攀升，是新北觀光重點區域，各局處應持續進行整體規劃，透過跨局處合作，增加八里地區旅遊多元性。

侯友宜說，近年來市府積極投入八里交通建設，2021年完成仁愛路瓶頸打通、開闢台61線台北港聯絡道抵達下罟子漁港計畫道路藍海街，讓民眾進出更便利，此外，也規劃拓寬105市道，闢建環形高架橋，未來完工後將與淡江大橋、台61及台64系統匝道銜接，串聯起八里台北港特定區、林口與淡水新市鎮，健全八里聯外交通網。

八里區長陳炳仲表示，公所近期已陸續啟用八里市民活動中心、南山公園、片仔溝特色公園改建，以及新設3座天幕籃球場等多項地方建設，也特別感謝市府積極辦理招商，新竹物流、輝達玻璃已率先進駐，相信不久未來能吸引更多廠商進駐，為八里帶來更多就業機會。

民政局長柯慶忠指出，自2019年啟動行動治理，八里區提案計57案，其中已完成54案，執行率達95％，行動市府將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。