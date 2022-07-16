新北首次城巿祈禱早餐會今（16）日早上在於新店豪鼎飯店舉行，市長侯友宜率領市府團隊出席，和基督教、天主教各宗派領袖及教友同聚一堂禱告，而今年適逢馬偕來台行醫宣教150周年，也藉禱告宣揚馬偕精神，並感謝馬偕在台付出。

今天出席祈禱早餐會人數眾多，超過220人，包含29區聯禱會、大河聯盟等基督教、天主教各宗派領袖、牧者、新北愛心大使白嘉莉女士及新北各地教友，盼藉詩歌及祝福，共同為新北及全球局勢禱告，並祈願疫情與戰爭盡早止息。

侯友宜表示，新北巿29區聯禱會、大河聯盟、基督教文化交流協會等單位合力促成首次城巿祈禱早餐會，跨越語言、文化及宗教派別，眾人同心祈禱、互相祝福，他感受到教友們誠心為市民禱告，給予新北市滿滿祝福，讓他非常感動。

侯友宜特別表示，感謝教會在疫情時配合政府防疫措施，持續協助政府扮演穩定社會人心的重要力量，提供市民身心靈全面看護，讓社會更溫馨、新北更美好。

同時今年也適逢馬偕來台行醫宣教150周年，會中特別藉著禱告，宣揚馬偕當年「寧願燒盡，不願銹壞」的精神，並感謝馬偕在台灣醫療及教育上的努力與付出，成就無限的社會價值，延續至今。