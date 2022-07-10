台東縣第2屆全國公益友誼盃池釣公開邀請賽10日熱鬧開釣，全台60位神釣手齊聚一堂。（蔡旻妤攝）

台東縣第2屆全國公益友誼盃池釣公開邀請賽10日熱鬧開釣，全台60位神釣手齊聚一堂。（蔡旻妤攝）

台東縣第2屆全國公益友誼盃池釣公開邀請賽10日熱鬧開釣，來自花蓮的陳小姐是唯一女性參賽者。（蔡旻妤攝）

台東後山小組會長徐瑞陽（左）表示，開放報名不到半天隨即額滿；工作人員邱旻杰（中）、廖倚新（右）說，賽事籌備需考量魚到了新環境有適應期。（蔡旻妤攝）

全國池釣公開賽熱鬧開釣 全台神釣手聚集台東互相較勁

台東縣第2屆全國公益友誼盃池釣公開邀請賽10日熱鬧開賽，來自全台的60位神釣手齊聚一堂。主辦單位台東後山小組會長徐瑞陽表示，開放報名不到半天隨即額滿，以秤重計分，冠軍可獲得獎盃及3萬元現金，其餘人人有獎。賽事中唯一的女性陳小姐說，與丈夫一早特地從花蓮來參賽。資深釣友透露，魚若受驚容易往岸邊躲避，位於角落的釣友較有利。

釣客專注看著池面動靜，抓準時機揚起釣竿、奮力將魚拉起，隨之展露出開心笑容，「中魚了啦」。頂著大太陽，廖姓釣客卻說不會熱，他平時就熱愛四處釣魚，各個釣點只要有魚都會去釣，這次聽說有辦比賽，就來試試手氣。

萬綠叢中一點紅，唯一女性參賽者相當醒目，這位來自花蓮的陳小姐謙虛表示，不記得釣齡幾年、還是新手，跟著先生一起愛上釣魚，兩人今天一起參賽。至於為何特地前來台東釣魚，她說，不同場地釣起來有不同感受。

徐瑞陽說，在地參賽者及外縣市各占半數，遠從北部、中部民眾都來參賽，賽事分為上午預賽、下午決賽，以秤重計分，賽後舉辦摸彩，參賽者可獲釣竿或釣魚相關彩品。僅20多歲的他迄今釣齡已有十年，他說，因兒時與阿公一起釣就此愛上釣魚，期盼舉辦賽事讓更多人一起愛上池釣。

工作人員邱旻杰表示，賽事共放了5千斤的魚，魚到了新環境也需要適應期，籌辦前1個多月就得下訂，2周前放入魚池，今天早上不能餵食，參賽者才會好釣。

除了60名參賽者外，有許多未及參賽的釣友們前往觀賽，直呼看了手癢，想釣魚了。在屏東長治的經營釣魚池十多年的業者劉秋炩表示，因釣友都說要來參賽，她也與兒子媳婦一起來湊熱鬧。她強調，疫情後民眾紛紛愛上戶外活動，釣魚有益身心健康，希望全台民眾一起參與。