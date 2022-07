女星瑞莎(Larisa)在台灣演藝圈發展多年,2015年她嫁給台灣老公,2019年終於如願拿到台灣身分證,之後也繼續為台灣貢獻自身力量,身為二寶媽的她,近年創立了瑞星韻律體操協會,帶著台灣選手們征戰國際賽事,近日又傳捷報,這回孩子們前往法國比賽,3名小將表現得相當好,其中還有一人拿下「2013年組 全能第一名」殊榮。

3歲就開始練藝術體操的瑞莎,來台發展不僅當藝人,還貢獻自身才能,培養體操人才,雖然過程中經歷風風雨雨,但瑞莎意志堅定,這幾年堅持帶著用心培養的孩子們出戰國際賽事,先前瑞星韻律體操協會帶著小選手們到土耳其參加「Beşiktaş JK 1. INTERNATIONAL RHYTHMIC GİMNASTICS CUP 2022」,勇奪1金3銀4銅好成績,讓她感動直呼:「很辛苦、很累,但都值得的」。

瑞莎宣布這回赴法國的成績,三名小將皆拿牌,其中一人還勇奪全能第一名。(取材自瑞莎 Larisa臉書)

今天瑞莎又再臉書公布好消息,她與協會領著3名小將遠赴法國參賽,驕傲曝光戰績「李昕霏-2013年組 全能第一名;鄭娛-2013年組 全能第三名;林羽潔-2012年組 全能第二名」,成隊部分也拿下第一名,瑞莎激動喊:「謝謝法國!Tournament of the Dukes of Savoy!」。

這回出戰法國拿下佳績,瑞莎歸功於團隊與選手們的辛苦,並且「謝謝所有支持我們的人,你們是我們最大的動力」,眾網友也被瑞莎與瑞星韻律體操協會的努力感動,紛紛送上賀喜,「孩子們真的是太棒了!」、「台灣有你真好」、「成績傲人!好的教練和後勤支援真的很重要!」。