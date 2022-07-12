女星瑞莎(Larisa)在台灣演藝圈發展多年，2015年她嫁給台灣老公，2019年終於如願拿到台灣身分證，之後也繼續為台灣貢獻自身力量，身為二寶媽的她，近年創立了瑞星韻律體操協會，帶著台灣選手們征戰國際賽事，近日又傳捷報，這回孩子們前往法國比賽，3名小將表現得相當好，其中還有一人拿下「2013年組 全能第一名」殊榮。

3歲就開始練藝術體操的瑞莎，來台發展不僅當藝人，還貢獻自身才能，培養體操人才，雖然過程中經歷風風雨雨，但瑞莎意志堅定，這幾年堅持帶著用心培養的孩子們出戰國際賽事，先前瑞星韻律體操協會帶著小選手們到土耳其參加「Beşiktaş JK 1. INTERNATIONAL RHYTHMIC GİMNASTICS CUP 2022」，勇奪1金3銀4銅好成績，讓她感動直呼：「很辛苦、很累，但都值得的」。

瑞莎宣布這回赴法國的成績，三名小將皆拿牌，其中一人還勇奪全能第一名。(取材自瑞莎 Larisa臉書)

今天瑞莎又再臉書公布好消息，她與協會領著3名小將遠赴法國參賽，驕傲曝光戰績「李昕霏-2013年組 全能第一名；鄭娛-2013年組 全能第三名；林羽潔-2012年組 全能第二名」，成隊部分也拿下第一名，瑞莎激動喊：「謝謝法國！Tournament of the Dukes of Savoy！」。

這回出戰法國拿下佳績，瑞莎歸功於團隊與選手們的辛苦，並且「謝謝所有支持我們的人，你們是我們最大的動力」，眾網友也被瑞莎與瑞星韻律體操協會的努力感動，紛紛送上賀喜，「孩子們真的是太棒了！」、「台灣有你真好」、「成績傲人！好的教練和後勤支援真的很重要！」。