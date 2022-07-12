資深媒體人陳文茜2019年發現罹患肺腺癌初期，儘管她隨即開刀切除腫瘤、接受治療，不過陳文茜的健康似乎沒有好轉，她5月底曾透露，心跳132、血壓180、血尿，血氧濃度不足85，陳文茜一度告訴助理：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，而陳文茜今（12日）凌晨則表示，帶狀性皰疹大復發，儘管她一直忍著，最後還是痛到哭出來。

陳文茜凌晨在臉書透露，她這3天帶狀性皰疹大復發，「今天抵達高峰。晚上親切的助理馬小姐幫我以電棒按摩，希望增加血液循環，早日減少疼痛：我一直忍著，最後痛到哭出來。」儘管陳文茜報平安說：「它（帶狀皰疹）是我的常客，這次特別疼痛。不知道為什麼」，不過她正能量認為，一切都會過去，並表示：「哭過了，就勇敢了」，網友則留言鼓勵她要加油，還釣出陳文茜幽默說：「我的油很多。哈哈」。

陳文茜臉書全文。（圖／取材自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

同時，陳文茜分享一系列與友人合照暫時忘記疼痛，並曬出1張光著腳錄《文茜的世界周報》照片，她寫下：「一年前的現在，我的腳趾幾乎是灰色的，白色的腳盤因為微血管破裂，呈紅紫色。我無法穿上鞋子。光腳錄影世界周報。」

有網友就建議陳文茜：「請不要光腳踩在冰冷的地板上，腿腳一定要保暖才好。」她則無奈說：「我的鞋子穿不下，腳腫脹。襪子不能穿，因為血管破裂會更嚴重。」