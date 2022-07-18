台北市長柯文哲力推「台北通APP」，能線上繳交水費、停車費、醫療費等，台北市議員陳怡君18日質詢時指出，透過台北通APP繳水費時，輸入水號後住戶地址全都露，除有資安疑慮，甚至恐讓宵小趁虛而入，資訊局表示，對於個別資訊洩漏狀況，會再來討論改進。

陳怡君在財建部門質詢時質疑，台北通APP除能查到自己車子欠款費用，輸入其他人車號，就可以知道車主有幾筆尚未繳納，金額款項是多少，甚至連停車的日期、幾點到幾點都通通曝光，「這樣資安有保障嗎？」。

陳怡君批評，透過台北通APP繳水費，輸入水號就可知道家裡欠了多少水費錢很方便，但查詢時可看到民眾家裡的住址，地址只遮蔽大的馬路跟行政區，其他幾號幾樓全都露，有遮跟沒遮一樣，地址完全沒隱藏好，此外，輸錯號碼還可能看到其他人家的地址。

陳怡君砲轟，若有心人士隨便輸入號碼，就可知道其他人家繳交水費是否異常，推測出這戶人家在不在家，恐會引來宵小行竊，造成市民的困擾，更甚恐被詐騙集團利用，此外，若不慎輸錯水號，還能看見別人家資料。

陳怡君建議，市府資訊局應儘速改善資安漏洞，除了APP必要處設置身分驗證關卡，個資去識別會也要更嚴謹，不能光憑著流水號就可隨意查閱資料，「越低級的錯誤會產生越大傷害」，此外，也應該徹查其他APP如悠遊付是否也有相同問題。

資訊局表示，每筆紀錄只顯示該車號，一般也不會幫別人車子繳費，而可以查詢到別人的水號，通常因繳費跟著註冊是不同人，這是設定上的考量，資料遮蔽問題，北水處傳過來的資料就是這樣的遮蔽方式，需進一步遮蔽可跟北水處討論。

資訊局也說明，台北通APP是一個入口，介接服務會連接到不同局處發展好的系統，資料來源有疑義會個案討論，而個別資訊洩漏狀況，之後也會再來討論改進。