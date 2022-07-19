「大暑即將來臨，天氣真的越來越熱！若能知道今天或未來一週所在地的天氣及熱傷害風險，就能預防熱傷害的發生。」衛福部國健署、氣象局、中研院開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」(下稱APP)，結合氣象及健康資訊，建立健康氣象預警平台，讓民眾關注天氣之際也能掌握健康。

●即時定位查詢各地區熱傷害風險時段

APP可一覽全台各縣市(含鄉鎮市區)熱傷害預警地圖，並查詢每日各時段及每週熱傷害預警燈號（黃燈－注意、橘燈－警戒、紅燈－危險及紫燈－高危險）及相對應之注意事項，協助民眾提早因應(如避免非必要外出、補充水份、做好防護等)，共同預防熱傷害。

●依個別化需求 守護民眾健康

樂活氣象APP-健康氣象服務。（圖／國健署提供）

APP考量一般民眾及易感族群(例如小孩、長者、慢性病者、戶外工作者、運動員)不同需求，依不同熱傷害預警燈號，提供預防注意事項。民眾也可透過「角色設定及切換」，關注自己及親友所在地的熱傷害風險，藉由手機轉傳分享，共同預防熱傷害。

因熱傷害屬急性疾病，如需緊急送醫，APP設有定位功能，可立即搜尋「鄰近急救責任醫院」，直接帶入電話快速撥打，爭取黃金搶救期，降低熱傷害死亡風險。

●打造專屬自己的健康氣象預報

APP能掌握最新健康氣象動態，除了夏天熱傷害預警外，冬天也有冷傷害預警，讓民眾在不同氣候均能提早因應及防範。民眾可掃描QRcode下載，相關資訊已連結至國健暑官網「樂活氣象APP－健康氣象服務即時查詢下載專區」，設定自己專屬的健康氣象預報，平安共度一「夏」。