蘋果MacBook蝶式鍵盤在2015至2019年間出現設計不良的使用問題，但蘋果卻刻意隱瞞，引發大批用戶提起集體訴訟，如今蘋果同意支付5000萬美元（約新台幣14.9億）進行和解，讓此事畫下句點。

路透社報導，2015年蘋果為了讓12吋Macbook的機身更加輕盈，因此採用蝶式鍵盤，但陸續傳出長期使用後鍵帽會黏住底部無法彈起，且小灰塵就可能讓蝶式鍵盤卡住無法繼續使用，種種狀況引發大批使用者不滿，接連在美國7個州提起集體訴訟。

如今，蘋果願意就此事進行和解，數次更換鍵盤的使用者最高可以獲得395美元（約新台幣1.1萬）的賠償，只更換一次的人則可以拿到125美元（約新台幣3800元）替換鍵帽的民眾可以拿到50美元（約新台幣1500元）總賠償金約落在5000萬美元左右。

儘管蘋果願意和解，但他們並沒有承認設計不良的指控，提起訴訟的使用者則認為蘋果得知蝶式鍵盤出問題後，卻沒有主動提出任何改善措施，同時隱瞞消費者。

蝶式鍵盤推出後屢傳鍵盤無法反應、重複輸入等爭議，因此在2020年蘋果全面使用巧固鍵盤設計，此款設計也與傳統的剪刀腳式鍵盤接近。