俄烏戰爭爆發，歐美各國對俄羅斯發動經濟制裁，卻也嚐到能源價格飆漲、通膨快速上升的苦果，其中俄羅斯掌握歐洲4成的天然氣供應，一舉一動都左右歐洲的命運，有外媒認為，天然氣是考驗歐洲能否團結的時刻，如果俄羅斯持續降低輸氣量，德國可能會減少對外出口的比重，將額度留給國內，這會引發歐盟內部的緊張局勢。

俄羅斯輸歐的重要天然氣管道北溪一號在7月初例行維修關閉十天，稍早傳出北溪一號將重新運轉，並恢復維修前的輸氣水準，即該管線約4成的輸氣量，這也讓歐洲天然氣期貨下跌3%。

儘管俄羅斯恢復北溪一號的運作，但歐洲的能源危機並沒有解除，如果普丁決定完全斷供天然氣，德國將減少約6成的天然氣總量，瑞銀認為，今年的短缺已經造成德國家庭減少2成的能源消耗，工業廠商甚至減少用電量的一半，進而對經濟造成衝擊。

路透社專欄作家George Hay提醒，如果俄羅斯持續降低輸氣量，德國將面臨安撫國人與幫助鄰國之間的抉擇，可能會減少出口至法國、奧地利及瑞士等國的比重，並囤積天然氣將額度留給國內，這會引發歐盟內部的緊張局勢。

若普丁真的完全斷供歐洲天然氣，歐盟可能會透過財政支持方案透過危機，如同新冠肺炎疫情大流行期間，歐盟聯手訂定的相關政策。

不僅如此，歐洲能源危機將在今年冬天變得更為嚴重，甚至必須配給有限的天然氣量，加拿大皇家銀行分析師認為，若供應全面下滑，歐盟勢必得減少19%的需求，而歐盟委員會也估算，若俄羅斯完全斷供，最多影響整體GDP的1.5%。