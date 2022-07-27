烏克蘭總統府26日出現了一份請願連署，希望能讓英國即將下台的英國首相強生（Boris Johnson）成為烏克蘭下一任總統候選人，

看來強生不用擔心失業太久，烏克蘭總統府26日出現了一份請願連署，在還不到1天的時間裡，這份請願書至今已有3792人連署簽名，距離受理門檻25,000還有一段距離，不過連署時間還有89天，按照目前的速率，達到門檻不無可能。

請願人力促基輔授予強生烏克蘭公民身份，並讓這位英國政治家成為烏克蘭總統候選人，請願人認為，強生很適合的原因在於：全世界都支持強生、他明確反對軍事侵略烏克蘭，加上他具備政治、金融和法律等背景和執政經驗。

英國首相強生（Boris Johnson）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）合影資料照。（美聯社）

這份連署目前在社群網上引發熱議，許多用戶聯想起喬治亞前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili），他2015年成為烏克蘭公民，然後被任命為敖德薩（Odessa）州長，後來被他的前盟友烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）剝奪了烏克蘭公民身份。不過，如今烏克蘭總統澤倫斯基已恢復了薩卡什維利的公民身份。至於英國首相強生是否能比照辦理，入籍烏克蘭，還不得而知，而且請願人也提到：「根據烏克蘭現行憲法和法律，任命強生為總統候選人是不可能的。」