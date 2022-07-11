分析公司「Govini」在新報告中指出，在美國與中國大陸日益激烈的軍事及技術對抗中，獲勝條件並非製造出最棒的武器，而是取決於誰能夠最有效地利用新興技術，警告美國在人工智慧（AI）等領域的投資仍「遠遠不足以追過中國大陸」。

Govini在《國家安全計分卡：關鍵科技版本》（The National Security Scorecard: Critical Technologies Edition）報告中指出，從近期的俄烏戰爭中可以發現，武裝衝突的未來將由自主或半自主式無人機、獲得AI輔助的情報蒐集與整合系統、肉眼難見的網路作戰、先進移動式通信和電腦設備等新興技術決定。

Govini表示，美國政府在關鍵技術項目的投資確實有大幅度成長，已自2017財年的607億美元（約新台幣1.8兆元），提升為2021財年的1172億美元（約新台幣3.49兆元）。

但事實上，此趨勢很大程度上與新冠肺炎（COVID-19）疫情有關，因為在2021財年的關鍵技術預算中，就有近400億美元（約新台幣1.19兆元）花費在生物科技上，遠高於AI與機器學習（Machine Learning）領域獲得的120億美元（約新台幣3570億元）。

Govini指出，AI與機器學習技術持續形塑發生於烏克蘭的戰爭，但美國對該領域的投資卻不足，未來恐在相關戰場遭遇失敗。該公司強調，雖然美國政府近年來已意識到新興技術對未來繁榮，以及與北京戰略競爭的重要性，但若想追過中國大陸，其目前的動作仍遠遠不夠快。

不過Govini負責戰略事務的副總裁費邊（Billy Fabian）告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，俄烏戰爭帶來的教訓肯定能成為有效動力，讓美國政府更努力投資AI等技術；事實上，在拜登政府2023財年的預算計畫中，五角大廈便請求國會同意提供有史以來最高額的研究與發展經費。