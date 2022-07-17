美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴英國「泰晤士報」（The Times），他已準備好為了2024年總統大選，與前總統川普（Donald Trump）一較高下。

58歲的蓬佩奧曾任中央情報局（CIA）局長，他在瘦身有成後重返政壇角力，已開始在愛荷華、新罕布什爾、南卡羅來納等州演講和打廣告。

在蓬佩奧表態考慮對決前老闆之際，76歲的川普不久前才清楚示意將試圖贏回總統大位，並已在嘗試嚇阻同黨對手參加共和黨初選。

但蓬佩奧表示，他會在11月期中選舉過後諮詢最親密的顧問─妻子蘇珊（Susan Pompeo）並做出決定，不會管還有誰想參選。

蓬佩奧表示：「如果我們的結論是那個位置適合我們，而且時間點也適合我們去做…我們就會為此努力，盡力做到最好。」

蓬佩奧曾與川普緊密結盟，起初拒絕承認民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）贏得2020年大選，如今他告訴泰晤士報：「當時副總統最終做出正確決定，確認選舉結果。」

此說是蓬佩奧試圖跨出川普陰影的另一跡象。川普拒絕承認敗選，並因前副手彭斯（Mike Pence）確認拜登勝選與他失和。

川普之前說，他會在11月期中選舉後公布再次參選的決定，然而據了解，隨著對手一一浮現，他變得愈來愈沒耐心。

國會特別委員會揭發去年1月國會大廈暴動以及川普謀劃繼續掌權的內幕，據信也促使他有意鞏固自身地位。

近期民調顯示，將近一半的共和黨初選選民想選川普以外的人。