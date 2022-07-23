白宮今天證實收到中國國家主席習近平向確診的美國總統拜登慰問的訊息，並未提及其他議題。至於拜登與習近平何時會通話，白宮不願多談，但表示將觸及廣泛議題。

拜登昨天篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他目前正在白宮進行隔離，並繼續履行所有職務。

中國媒體報導，習近平已向拜登發出慰問電，表達誠摯慰問，並期望拜登早日康復。

國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在視訊媒體簡報被問及此事時表示，拜登確實收到由中國駐美大使館轉來的習近平訊息，訊息內容主要是問候拜登並期望他早日康復。

他並強調，這是此訊息的唯一內容。就他所知，由於訊息是今天上午才收到，白宮迄今尚未回覆。

拜登確診前才向媒體表示，應會在10天內與習近平通話。對於通話的安排進度，柯比不願多談，但他表示，可以預期從全球經濟、國際安全的衝突與壓力方面，拜登與習近平有許多廣泛議題可討論。（編輯：徐睿承）1110723